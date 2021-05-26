بداية من 1 يونيو.. تونس تعفي المطعمين ضد كورونا من الحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، إعفاء القادمين الحاصلين على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا من الحجر الصحي الإجباري، أو تقديم شهادة لتحليل سلبي لكورونا بداية من 1 يونيو(حزيران).



واشترطت السلطات في بيان نشرته رئاسة الحكومة على الوافدين إثبات تلقيحهم من الجهات الصحية المتخصصصة.

ويشمل الإعفاء أيضاً المصابين بالفيروس قبل أكثر من 6 أسابيع من السفر إليها مع تقديم شهادة من الجهات الصحية المتخصصة بينما سيلزم الباقون بشهادات اللتحليل السلبي لكورونا مع الخضوع لحجر صحي ذاتي، مدة أسبوع.

ويهدف الإعفاء بشكل خاص إلى تخفيف الأعباء عن الآلاف التونسيين المهاجرين الذين يستعدون للعودة إلى وطنهم في الصيف.

وبدأت بعض الوجهات السياحية التونسية استقبال عدد محدود من الوفود السياحية عبر تطبيق بروتوكول صحي بينما تأمل الحكومة تسريع حملة التطعيم لتشمل على الأقل 3 ملايين شخص بنهاية يونيو (حزيران) المقبل.

ولم يتجاوز عدد من تلقوا اللقاح حتى يوم أمس الثلاثاء 832 ألف شخص في حين تلقى 271 ألفاً و629 شخص الجرعة الثانية.