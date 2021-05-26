شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي فيديو.. إصابة طفل نازح بنيران الحوثيين غرب اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب طفل نازح بنيران ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، اليوم الأربعاء، في قرية العكش شمال غربي حيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة، إنهم استقبلوا الطفل سليم علي محمد خضيري ذا 9 سنوات مصاباً في يده وقدمه اليسرى بطلق ناري متوسط استهدفه مسلحو ميليشيات الحوثي.

وأضاف، أن الفرق الطبية قدمت للطفل المصاب الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وحالته مستقرة.

في السياق، قال والد الطفل المصاب، إن ميليشيات الحوثي استهدفت ابنه أثناء ما كان يلعب بجوار المنزل. مؤكدًا أن الطلق الناري اصطدم بحجر ليصيب ابنه بشظايا ومن ثم هرعوا إليه لنقله إلى مستشفى الخوخة.

ولفت إلى أنهم نزحوا من منطقة الحمينية جراء انتهاكات الميليشيات.

وتأتي هذه الجريمة الحوثية بحق الطفل عقب مرور يومين على جريمة للميليشيات أودت بحياة امراتين وإصابة اثنتين أخريين جراء انفجار لغم حوثي في ذات المديرية.