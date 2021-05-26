شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انعقدت، الأربعاء، جلسة للجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح القاعدة القانونية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، فيما قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا، إن الملتقى أمامه فرصة تاريخية بعدم تأخير الانتخابات، في حين دعت الأمم المتحدة ليبيا والاتحاد الأوروبي إلى إصلاح عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، مؤكدة أن الممارسات الحالية تحرم المهاجرين من حقوقهم وكرامتهم، حين لا تؤدي إلى خسارة أرواحهم.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أن هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها أولاً، مقابل استكمال العملية الدستورية.

جاء ذلك في كلمته بافتتاح الجلسة، عبر تقنية ‫الفيديو، لمناقشة القاعدة الدستورية التي أقرتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى السياسي.

إعادة بناء الثقة

وقال كوبيش إن «هناك آراء متباينة بشأن الاقتراحات الخاصة بالحل في ليبيا»، مطالباً أعضاء الملتقى السياسي بتوحيد الجهود مع المجلس الرئاسي والبرلمان.

ولفت إلى أنه تمت دعوة مجلس النواب إلى الإسراع في دعم إجراء الانتخابات في موعدها وإصدار القوانين الخاصة بالانتخابات، لضمان إجرائها نهاية العام الجاري.

وتابع: «كما تمت دعوة المجلس الرئاسي والسلطات التنفيذية إلى سرعة السير نحو المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين كل الليبيين».

وقالت عضو ملتقى الحوار سلوى الدغيلي إن «القاعدة الدستورية مؤلفة من 4 أبواب و47 مادة».

وأكدت الدغيلي في كلمتها على ضرورة عدم التطاول على إرادة الشعب الليبي المطالبة بانتخاب رئيس للبلاد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعديل للإعلان الدستوري كي تكون القاعدة الدستورية نافذة لإجراء الانتخابات.

انتخاب الرئيس

من جانبه، أوضح عضو ملتقى الحوار، أكرم الجنين، أن أكثر النقاط الخلافية بين الأعضاء: انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر، وازدواج الجنسية، وتمثيل المكونات، والقسم على مبادئ فبراير، ومرتب الرئيس، وشروط الترشح في مسألة الإدانة القضائية.

واقترح إرسال رسائل للجهات الحكومية بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات المقبلة.

من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي مسؤول جزئياً عن وفيات بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط بعدم رده على نداءات الاستغاثة وعرقلته لجهود الإغاثة الإنسانية، ودفعهم للعودة إلى ليبيا.

(وكالات)