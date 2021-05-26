شكرا لقرائتكم خبر عن ستة أعضاء بمجلس الأمن يدينون اعتراض بيلاروسيا طائرة مدنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

دانت ست دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي إستونيا وفرنسا وإيرلندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، الأربعاء، اعتراض بيلاروسيا طائرة مدنية، وقالت إنه «اعتداء صارخ على سلامة الملاحة المدنية الدولية والأمن الأوروبي».

وأصدرت هذه الدول بياناً مشتركاً، بعدما أثارت إستونيا وفرنسا وإيرلندا القضية خلال اجتماع مغلق للمجلس الذي يضم 15 دولة.

ودعت الدول الست منظمة الطيران المدني الدولي لفتح تحقيق، وإطلاق سراح صحفي معارض كان على متن الطائرة.

ويقول دبلوماسيون إن من غير المرجح اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لأن روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) ستحمي حليفتها بيلاروسيا.