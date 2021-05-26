شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة بين الحكومة العراقية و«الحشد الشعبي» أمام المنطقة الخضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- زيدان الربيعي:

ساد توتر كبير العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، بعد اعتقال السلطات قاسم مصلح، القيادي في فصائل «الحشد الشعبي» بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وهذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف مسؤول من هذا المستوى في هذه الميليشيات. وقد أعقب هذه الخطوة توجه سيارات يستقلها مسلحون مجهولون إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد التي تضم سفارات أجنبية ومباني حكومية في استعراض للقوة، فيما نشرت الحكومة تعزيزات عسكرية، قبل أن يهدأ التوتر لاحقاً بالإعلان عن إطلاق سراح مصلح.

تعزيزات عسكرية

وقال مصدران أمنيان مطلعان إن مصلح اعتقل في بغداد لضلوعه في هجمات عدة، منها هجمات في الآونة الأخيرة على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى. ومصلح هو قائد عمليات الأنبار في ميليشيات الحشد الشعبي التي تتشكل في معظمها من فصائل تدعمها إيران.

وعلى خلفية التوتر مع «الحشد» أرسلت الحكومة العراقية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الخضراء، بالتزامن مع تقارير عن إطلاق سراح مصلح، في وقت أشارت فيه مصادر إلى أن الميليشيات عززت وجود عناصرها وسط بغداد، وسط أنباء عن استدعاء قوات أخرى من محافظات جنوبية.

الكاظمي: انتهاك للدستور

وفي الأثناء، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن المظاهر المسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور. وقال الكاظمي في البيان، إن «قوة أمنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة نفذت مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين، ( قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح)، صباح الأربعاء، على وفق المادة الرابعة/ إرهاب وبناء على شكاوى بحقه».

وأضاف: «شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه باعتباره وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق».

واعتبر البيان أن «المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون». ولفت إلى أن «حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن».

وفي وقت سابق، وجّه الكاظمي بفتح تحقيق عاجل بملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات، أمس الأول الثلاثاء. وقالت خلية الإعلام الأمني: إن «الكاظمي وجه بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية؛ للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات، الثلاثاء، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم».

سلوك يضعف الدولة

من جهتها، أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جنين بلاسخارات، الأربعاء، أن أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي. وكتبت في تغريدة على حسابها في «تويتر» تعليقاً على التطورات في بغداد: «بالتأكيد، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه. مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور». وأضافت: «يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون».