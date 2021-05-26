شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأردني يحقق مع نائب «مشادة انقطاع الكهرباء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”:

أعلن رئيس البرلمان الأردني عبد المنعم العودات، الأربعاء، تحقيق اللجنة القانونية مع العضو أسامة العجارمة على خلفية ما صدر عنه خلال مشادة كلامية صاخبة مع زملائه تحت القبة أثناء مناقشة أسباب انقطاع التيار الكهرباء لساعات في المملكة.

وأشار العودات إلى مذكرة برلمانية طالبت بالتحقيق في شتائم وألفاظ غير لائقة صدرت عن العجارمة وطالت مجلس النواب والأعضاء.

وشدد العودات على رفضه المطلق الإساءة للبرلمان ولأعضائه، مشيراً إلى مراجعته «مقاطع فيديو» وثّقت الواقعة ومشاهدته تجاوزاً واضحاً لم يرصده خلال انعقاد الجلسة الاثنين الماضي.

وقال «لن نسمح بأي تطاول على هيبة وسمعة مجلس النواب وكرامة كل زميل هي كرامتنا جميعاً ونحن نعمل على قاعدة من الاحترام المتبادل وحرية التعبير ضمن حدود النظام الداخلي للبرلمان».

وأكد العودات انتظار تقرير اللجنة القانونية البرلمانية لعرضه تحت القبة واتخاذ ما يلزم بحق العجارمة الذي غاب عن جلسة الأربعاء المخصصة لاستكمال مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال وخطة وزارة التربية والتعليم في المرحلة المقبلة.

وكان العجارمة اتهم خلال جلسة سابقة الحكومة بتعمد قطع التيار الكهربائي ودخل في مشادة مع زملاء طالبوه بالأدلة ثم «تلاسن» مع عدد منهم لاعتراضهم على مداخلته وطريقته في الحديث وتوجّه إلى مقاعدهم متوعداً وتلفظ بعبارات تطالهم وتمس النظام الداخلي للبرلمان.

من جهة أخرى، أعلن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات الموثقة في ديوان المحاسبة برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي تحويل «استيضاحين» إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في ملفين سياحي وغذائي فضلاً عن رصد صرف مكافآت وبدلات في بعض المؤسسات دون وجه حق ومخالفات في ترقية موظفين إلى مراتب قيادية وإشرافية دون امتلاكهم المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة.

وحضر العجارمة نهاية الجلسة الثانية «المسائية» الأربعاء، مؤكداً في مداخلة جديدة تحفزه وغضبه خلال المشادة السابقة وموجهاً تحيته لزملائه وللشعب الأردني.

ورفض العجارمة في المقابل تقديم اعتذار علني عمّا صدر عنه وسط جلبة وأصوات متعالية من زملائه تطالبه بذلك لاسيما في ظل اتفاق على إبداء أسفه تحت القبة وكرر بنبرة محتدة في مخاطبته لرئيس البرلمان «افصلني.. افصلني»، الأمر الذي دعا العودات لرفع الجلسة مجدداً والإعلان عن استمرار التحقيق.