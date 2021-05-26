شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة في الكونجو.. مسلحون يقتلون 22 قروياً بالسكاكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جمهورية الكونجو الديمقراطية - رويترز

قتل مسلحون خلال غارة ليلية 22 مدنياً بالسكاكين والمناجل في مجزرة، شهدتها قرى قرب بلدة بيني، شرقي جمهورية الكونجو الديمقراطية، بحسب ما أكدت مصادر رسمية، الأربعاء.

وقال رئيس بلدية بولونجو، جان بول كاتيمبو، إن عدد المتوفين المعروف بلغ 22، بينهم نساء وأطفال. وقال إن المسلحين ربما خطفوا عدداً آخر من القرويين، ملقياً باللوم في ذلك على ميليشيات أوغندية تنشط شرقي البلاد.

وعثر على رضيع في شهره الرابع حياً، على ظهر إحدى الضحايا، وهو أحد سبعة أطفال من العائلة ذاتها يعتقد أنهم فقدوا ذويهم في أحدث أعمال عنف تعرضت لها قرى عدة على بعد نحو 40 كيلومتراً شرقي بيني.

وجاء الهجوم بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إعلان الأحكام العرفية في شمال كيفو وإيتوري، وهما إقليمان متاخمان لأوغندا في إطار محاولة لوقف إراقة الدماء.