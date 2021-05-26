شكرا لقرائتكم خبر عن دوناروما يغادر ميلان الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

كشف المدير الفني لميلان، باولو مالديني،الأربعاء، أن الحارس جيانلويجي دوناروما سيرحل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في نهاية عقده الشهر المقبل.

وسيكون في وسع اللعب البالغ من العمر 22 عاماً الانتقال إلى أي نادٍ آخر بالمجان اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران المقبل بعدما أخفق في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده، لكن مالديني أكد عدم وجود مشاعر سيئة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: «نتوجه بالشكر لكل اللاعبين الذين قدموا موسماً رائعاً مع الفريق. تحلى جيجي بصفات القائد. بعض الناس تجد صعوبات في فهم طبيعة الاحتراف والاستعداد لمغادرة النادي».

وتابع: «أعلم صعوبة تفهم الأمر، لكن أصبح من الصعوبة بمكان على أي لاعب الاستمرار في مكان واحد من بداية مشواره لنهايته. نكن الاحترام لكل شخص خدم النادي. سننفصل، لكني أتمنى له كل التوفيق».

ويقترب ميلان من التعاقد مع بديل بعدما أظهرت صور مايك ماينان حارس ليل في مقر الفريق الإيطالي الثلاثاء الماضي

وبدأ دوناروما مشواره مع الفريق الأول في ميلان قبل عيد ميلاده 17 في 2015 وسرعان ما عزز مكانه، وخاض 251 مباراة مع النادي، وحافظ على شباكه نظيفة 88 مرة، ولعب دوراً في مساعدة النادي على احتلال المركز الثاني في الدوري هذا الموسم.