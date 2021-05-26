الانتخابات الإيرانية ورسـالـة روحانـي

أثارت رسالة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المرشد علي خامنئي حول ترشيحات الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 حزيران (يونيو) القادم، الكثير من اللغط والقلق داخل إيران، مما يمكن أن يحمله قرار مجلس صيانة الدستور باختيار سبعة مرشحين، خمسة منهم من المتشددين المحافظين، والإبقاء على اثنين من المعتدلين، واستبعاد معتدلين آخرين بارزين يحظون بشعبية واسعة أدت دوراً مهماً في الحياة السياسية منذ أعوام طويلة، مثل علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى السابق والمستشار الحالي للمرشد خامنئي، واسحق جهانجيري نائب الرئيس روحاني والرئيس السابق أحمدي نجاد.

يذكر أن مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون هو الذي يختار المرشحين، وهو عندما يستبعد المعتدلين من خوض الانتخابات الرئاسية إنما يحاول ترك الساحة لأحد المتشددين للفوز، وأفضلهم حظاً هو رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي كان قد خاض انتخابات الرئاسة عام 2017 ضد روحاني وحصل على 38 في المئة من الأصوات فقط. رسالة روحاني إلى المرشد تحمل معنى الرفض لاختيارات مجلس صيانة الدستور، من خلال دعوته إلى التدخل باعتبار أنه صاحب الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، ويستطيع إجازة تقدم مرشحين استبعدهم مجلس صيانة الدستور، كما حصل في حال اثنين من الإصلاحيين لانتخابات 2005.

إن استبعاد الإصلاحيين من الترشح لمنصب الرئاسة يعني تسليم السلطة للمتشددين، وامتناع قطاع واسع من الإيرانيين عن المشاركة في الانتخابات، ما يضعف من مصداقيتها، وهو ما أكده روحاني من خلال سؤاله، إن 98 في المئة من الإيرانيين أيدوا اعتماد مبدأ الجمهورية الإسلامية في عام 1979..«لماذا تستمر هذه النسبة في التناقص مع مرور الوقت».

يذكر أن نسبة الممتنعين عن الاقتراع في الانتخابات النيابية الأخيرة (2020) بلغت 57 في المئة حسب الأرقام الرسمية، ما يعني عزوف غالبية المواطنين عن المشاركة في الانتخابات.

دعوة روحاني في رسالته إلى «منافسة أكبر» وإن حذفتم ذلك تصبح الانتخابات «جثة هامدة»، وقوله إن المرشد «يمكنه أن يتصرف كما يرى مناسباً، لأن الأمر يتعلق بمصالح البلاد»، تلتقي مع دعوات أخرى مماثلة، من بينها ما صدر عن لاريجاني بعد استبعاده، من أنه قرر خوض الانتخابات بناء على تأكيد «المرشد حول أقصى مشاركة في الانتخابات، وتوصية المراجع وبعض الأكاديميين ومختلف فئات الشعب»، أضاف:«كنت مصمماً على رفع المشكلات التي تواجه الأمة، بدعم من نخب المجتمع، لكن الآن وبعد أن حسمت العملية الانتخابية، قمت بواجبي أمام الله والأمة».

وكان لاريجاني قد أثار جدلاً واسعاً بعد لحظات من تقديم أوراق اعتماده للانتحابات الرئاسية، عندما هاجم ترشح رئيس السلطة القضائية (رئيسي) وجنرالات الحرس الثوري بقوله: إن «الاقتصاد ليس ثكنة عسكرية أو محكمة»، كما كتب على تويتر داعياً «للتعامل الذكي مع الغرب والتعاون البنّاء مع الشرق»، وكتب أيضاً «من يعد الناس اليوم بالجنة يكذب، يجب إخماد نار جهنم أولاً».

السؤال الذي يتردد الآن في إيران: هل يقوم المرشد بتقويم لائحة المرشحين لإنقاذ الانتخابات الرئاسية وتداعياتها؟