المُستشار السابق لجونسون: ترامب استعان بالمخابرات لشراء معدات الوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المملكة المتحدة - (ا ش ا)

قال دومينيك كامينجز كبير المستشارين السابق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استعان بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من أجل الحصول على معدات الحماية الشخصية قبل دول أخرى خلال جائحة فيروس كورونا.

أدلى كامينجز بذلك أثناء الإدلاء بشهادته أمام المُشرعين البريطانيين اليوم الأربعاء في لجنة مُشتركة لمراجعة إدارة المملكة المتحدة لجائحة فيروس كورونا.

ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن كامينجز - الذي غادر داونينج ستريت في نوفمبر 2020 بعد خلاف مع جونسون - إن المملكة المتحدة تخلفت في جهودها للحصول على المعدات الأساسية وأن عملية شراء معدات الوقاية الشخصية لوزارة الصحة البريطانية كانت "ميؤوس منها تمامًا".

وقال كامينجز "لم يتم إنشاء أي نظام للتعامل مع المشتريات الطارئة المناسبة".

وقال يوم الأربعاء "عندما كنت أعقد اجتماعات بشأن معدات الوقاية الشخصية حول طاولة غرفة مجلس الوزراء قيل لنا .. حسنًا من الواضح أن معدات الوقاية الشخصية لن تصل لشهور لأنها تستغرق وقتًا طويلاً للشحن".

وأضاف "في هذه المرحلة، كان ترامب يرسل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في محاولة للمُزايدة على الجميع في شراء معدات الوقاية الشخصية".

ولم يحدد كامينجز ما هي الدول التي حاول ترامب شراء المُعدات منها بأسعار أعلى من المملكة المتحدة وفي أي سياق حدث ذلك.