السيطرة على حريق في مصنع أدوية بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق في غرفة إدارية بمصنع للأدوية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الأربعاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع للأدوية.
وتبين بالفحص نشوب حريق في غرفة إدارية بالطابق الثاني بسبب زيادة الأحمال الخاصة بـ"سيرفرات" أجهزة الحاسب الآلي.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر.
وتبين عمل نظام الإطفاء الذاتي وأمكن إخماد الحريق دون وقوع إصابات.