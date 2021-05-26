السيطرة على حريق في مصنع أدوية بأكتوبر

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع للأدوية.

اندلع حريق في غرفة إدارية بمصنع للأدوية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الأربعاء.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية