خادم الحرمين يُجري اتصالا بسلطان عُمان

وقد أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنياً له دوام الصحة والعافية ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم.
كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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