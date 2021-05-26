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خادم الحرمين يُجري اتصالا بسلطان عُمان

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم، بالسلطان هيثم بن طارق بنتيمور سلطان عُمان. وعبر خلال الاتصال عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار.

وقد أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنياً له دوام الصحة والعافية ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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