الجيش البوركيني يقتل 15 إرهابيا

قتلت قوات الجيش فى بوركينا فاسو 15 عنصرا إرهابيا، خلال عملية عسكرية شنتها شمال البلاد.

وأكد بيان للجيش البوركيني، اليوم، أن العملية لا تزال جارية، وجرى خلالها تفكيك قاعدة للإرهابيين فى مدينة «بانغاو»، واسترجاع كمية مهمة من الأسلحة والذخيرة والدراجات النارية ووسائل الاتصال، مشيرا إلى إصابة جندي بجروح فى العملية.

منذ الـ5 من مايو، شنت القوات المسلحة البوركينية عملية واسعة فى مناطق الشمال والساحل، لطرد الجماعات المسلحة التي تنشط هناك.