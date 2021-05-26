مظاهرات وإضرابات رفضا للانتخابات السورية

وقال محمد زيتون من اللجان المحلية في محافظة درعا، لوكالة الأنباء الألمانية:«يريد المشاركون في المظاهرة إيصال رسالة إلى العالم أن
الانتخابات التي يجريها النظام غير شرعية».
وردد المشاركون شعارات، وحملوا لافتات تندد بالانتخابات الرئاسية في سورية، «لا شرعية لانتخابات القاتل - لا شرعية للأسد وانتخاباته - الثورة مستمرة».
كما شهدت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي مظاهرات، ودعا القيادي في المعارضة السورية الدكتور عبد المنعم زين الدين، عبر تسجيل صوتي بث على مواقع التواصل الاجتماعي «إلى مظاهرات حاشدة في مدن الشمال السوري».
وفي محافظة درعا جنوبي سورية، شهدت أغلب بلدات ريف درعا الشرقي والغربي إضرابات، احتجاجاً على الانتخابات الرئاسية السورية.
وقال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر، إن «أغلب مدن ريف درعا الشرقي والغربي، نفذت إضراباً عاماً احتجاجاً على الانتخابات
الرئاسية، فقد شهدت مدن جاسم ونوى والحراك، وطفس وانخل والكرك الشرقي وصيدا، احتجاجاً على الانتخابات».
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