وقال لوكاشينكو أمام البرلمان في مينسك: «لقد تصرفت بشكل قانوني من خلال حماية الناس - وفقا لجميع القواعد الدولية».
واستغلت السلطات في بيلاروس هبوط الطائرة الأحد، لإلقاء القبض على الصحفي البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش في مطار مينسك.
وقال لوكاشينكو إن بروتاسيفيتش «إرهابي»، مضيفا أن المدون المعارض كان يخطط لـ«انتفاضة دموية» في بيلاروس، وأكد أن القبض على أي من المواطنين هو حق سيادي لبلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بيلاروس: الناشط بروتاسيفيتش إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.