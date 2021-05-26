مقتل شخصين في هجمات بوروندي

وأوضحت الشرطة البوروندية اليوم أن شخصًا قُتل على الفور عندما انفجرت القنابل في ثلاثة أماكن مختلفة في وقت متأخر من مساء أمس، فيما قتل البقية متأثرين بإصاباتهم، واعتُقل أحد المهاجمين بعد إصابته جراء انفجار القنبلة التي كانت بحوزته.
يذكر أن الانفجارات تعد الأولى من نوعها التي تشهدها المدينة منذ تولي الرئيس إيفاريست ندايشيمي السلطة في يونيو الماضي.
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