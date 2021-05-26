وسيتم نشر حوالي ألف فرد من قوات الأمن، عندما يجتمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في 16 يونيو المقبل.
وسيكون الاجتماع جزءا من أول رحلة لبايدن إلى أوروبا كرئيس أمريكي.
ومن المقرر أن يحضر اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجموعة السبع أثناء جولته الخارجية.
ولدى جنيف تاريخ من استضافة اجتماعات رئيسية. ففي عام 1985، استضافت قمة بين الرئيس الأمريكي آنذاك، رونالد ريجان وزعيم الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف. وهي أيضا مقر مؤسسات الأمم المتحدة في أوروبا.
وخلال الأشهر القليلة الماضية فقط، استضافت جنيف محادثات السلام الليبية والمفاوضات حول مصير قبرص ومحادثات بشأن دستور سوري ومناقشات حول البرامج النووية الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر جنيف تستعد لاستضافة قمة بايدن وبوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.