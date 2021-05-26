رئيس كينيا يشيد بالدور السعودي في إرساء الأمن والاستقرار بإفريقيا

أشاد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بالدور السعودي الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الإفريقية، كما ثمن دور المملكة في دعم كافة الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا من خلال رئاستها لمجموعة العشرين خلال العام الماضي.

جاء ذلك لدى استقباله في القصر الرئاسي بالعاصمة نيروبي، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والوفد المرافق له. ونقل وزير الخارجية، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس أوهورو، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى ابن فرحان خلال زيارته إلى كينيا أيضا، وزيرة الخارجية الكينية راشيل أمامو، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تناولت العلاقات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق المشترك في المجالات السياسية والعمل على زيادة التعاون في المجالات كافة. وتطلع الجانبان إلى دفع العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، كما ناقش الجانبان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.