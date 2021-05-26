قطر تعلن تقديم نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة المتضررة من العدوان الإسرائيلي

قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، تقديم نصف مليار دولار دعما لإعادة إعمار غزة المتضررة من العدوان الإسرائيلي.



وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن، عبر تويتر: "بتوجيهات أمير البلاد تعلن قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة".



وأضاف: "سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة".



وهناك لجنة قطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، تتبع وزارة الخارجية برئاسة السفير محمد العمادي، وتقدم أدوارا كبيرة في تنفيذ مشاريع تخدم أهالي غزة وتخفف من آثار الحصار المفروض عليه منذ سنوات.



وبذلك تكون قطر ثاني دولة عربية تعلن عن تقديم دعم لإعمار قطاع غزة بعد مصر إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.



وفي 18 مايو /آيار الجاري، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.



وفجر الجمعة، بدأ وقف لإطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني.



وأسفر العدوان عل غزة عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجا ومنزلا، وعدد من المصانع والمرافق الاقتصادية، وفق بيانات رسمية.





المصدر: الأناضول