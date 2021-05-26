غريفيث يشدد على ضرورة وقف معركة مأرب لإتاحة الفرصة أمام جهود السلام الدبلوماسية

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، زيارة للسعودية استغرقت 3 أيام ناقش خلالها مع كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين خطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع من وإلى البلاد، وإلزام أطراف النزاع باستئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع.



وناقش غريفيث في اجتماعاته، الوضع الحرج في محافظة مأرب، شرق اليمن، حسب بيان لمكتبه.

وقال غريفيث: "على عاتق الأطراف مسؤولية تجاه الشعب اليمني لحل خلافاتهم بشكل سلمي. إن تغيير المسار لا يزال ممكناً الآن، إلا أنه سيصبح أصعب كثيراً إذا استمرت الحرب، وإذا زدد الانقسام والتشرذم، وإذا استمرت الظروف الإنسانية المتردية في التدهور".

وشدد على ضرورة وقف معركة مأرب لإتاحة الفرصة أمام جهود السلام الدبلوماسية لتحقيق نتائج إيجابية، وعلى تجنب المزيد من التشرذم، معرباً عن أمله في أن يستمر تنفيذ اتفاق الرياض في التقدم.