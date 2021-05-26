شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» بعلن فتح تحقيق في منشأ جائحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن أجهزة المخابرات الأمريكية منقسمة فيما يتعلق بمسألة منشأ فيروس كورونا” كوفيد 19″.

وأكد في تصريحات له أن ذلك يشمل إما ظهوره بسبب انتقاله للبشر من حيوان مصاب أو تسربه بسبب حادث في مختبر، وأضاف بايدن في بيان إنه دعا إلى إجراء المزيد من التحقيق في منشأ الجائحة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اتهم الصين بأنها متورطة في إنشاء فيروس كورونا من خلال حدوث تسريب لمختبر بمدينة “ووهان “معقل الفيروس في العالم.