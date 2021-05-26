شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 40 مفقودًا وتشريد 20 ألفًا بسبب بركان الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مساء اليوم الأربعاء أن 40 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد ثوران بركان نيراجونجو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضاف المكتب الأممي أن نحو 20 ألف شخص صاروا مشردين.

وقالت الوكالة: "بينما توقفت الحمم البركانية عن التدفق، استمرت الهزات الأرضية اللاحقة وتثير الذعر بين السكان".

وتسبب سحب الرماد الكثيفة صعوبات في التنفس. وزاد من تعقيد جهود الإغاثة الإنسانية إغلاق المطارات في بلدة جوما الحدودية المتضررة وبلدة بوكافو المجاورة.

كما كشفت رحلة استطلاعية بمروحية تابعة للأمم المتحدة أن طريق المواصلات الرئيسي انقطع بسبب تدفق الحمم البركانية.

وما زال حوالي نصف مليون شخص بدون كهرباء، ودمرت الحمم المتوهجة ثلاث قرى وضاحية من ضواحي جوما.

وتم تعليق الدراسة في المدارس إلى أجل غير مسمى بعد تدمير ما لا يقل عن عشرة مبان مدرسية. كما تم الإبلاغ عن عدة حالات نهب.

وبعد ثوران البركان يوم السبت الماضي غادر السكان منازلهم مذعورين وفر بعضهم عبر الحدود إلى رواندا المجاورة.