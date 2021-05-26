شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الانتخابات السورية ليست جزءا من العملية السياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أنه أحيط علما بالانتخابات ‏الرئاسية التي تجري اليوم في سوريا تحت مظلة الدستور الحالي، مشدداً على أن هذه ‏الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن 2254، ولا ‏تشارك الأمم المتحدة فيها، ولا تفويض لديها للقيام بذلك.‏

وأفاد بيدرسون، في إحاطته الافتراضية أمام جلسة مجلس الأمن اليوم، أنّ الأمم المتحدة ‏تواصل التأكيد على أهمية التوصل إلى حلّ سياسي تفاوضي في سوريا؛ لتنفيذ القرار 2254، ‏مؤكداً أنّ ذلك يظل هذا هو السبيل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع ومعاناة الشعب السوري.‏

وقال: نحتاج إلى وقف إطلاق نار في عموم البلاد، والبناء على الهدوء الحالي الناجم عن ‏الترتيبات والتفاهمات الدولية بين الفاعلين الدوليين الرئيسيين، ومن المهم مكافحة الجماعات ‏الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، عبر نهج فعّال وتعاوني وشامل لجميع الجهات ‏الفاعلة ذات الصلة، مع التمسك بمبادئ القانون الدولي وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين.‏