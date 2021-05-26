شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الانتخابات السورية ليست جزءا من العملية السياسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أنه أحيط علما بالانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم في سوريا تحت مظلة الدستور الحالي، مشدداً على أن هذه الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن 2254، ولا تشارك الأمم المتحدة فيها، ولا تفويض لديها للقيام بذلك.
وأفاد بيدرسون، في إحاطته الافتراضية أمام جلسة مجلس الأمن اليوم، أنّ الأمم المتحدة تواصل التأكيد على أهمية التوصل إلى حلّ سياسي تفاوضي في سوريا؛ لتنفيذ القرار 2254، مؤكداً أنّ ذلك يظل هذا هو السبيل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع ومعاناة الشعب السوري.
وقال: نحتاج إلى وقف إطلاق نار في عموم البلاد، والبناء على الهدوء الحالي الناجم عن الترتيبات والتفاهمات الدولية بين الفاعلين الدوليين الرئيسيين، ومن المهم مكافحة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، عبر نهج فعّال وتعاوني وشامل لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، مع التمسك بمبادئ القانون الدولي وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين.