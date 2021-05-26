الرئيس الفرنسي: لا مساعدات دولية للبنان قبل تشكيل حكومة إصلاحات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، أن تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة في لبنان يبقى شرط حصول البلاد على مساعدة دولية على مدى أطول.



جاء ذلك خلال استقباله، قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الذي يزور باريس تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر.

وأشار قصر الاليزيه إلى أن ماكرون "أكد أيضاً مواصلة دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية الركيزة الحقيقية لاستقرار البلاد".

ويضغط الرئيس الفرنسي في هذا الاتجاه على القادة اللبنانيين، دون نتيجة حتى الآن.

ودعا إيمانويل ماكرون الذي زار لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، القادة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة إصلاحية، في غضون 15 يوماً.

و في 1 سبتمبر (أيلول) أعلن لدى عودته إلى العاصمة اللبنانية، تعهد الزعماء له بتشكيل هذه الحكومة وبالتالي الحصول على مساعدة دولية.

وفي نهاية سبتمبر (أيلول) اعتذر رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة بعد إصرار حزب الله وحركة أمل، على الحصول على حقيبة المال.