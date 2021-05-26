2200 مستفيد من الحملة السعودية لمكافحة العمى بالسودان

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وباشر الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة العمل في مستشفى مكة بالخرطوم، حيث كشف على 600 مريض وأجرى 62 عملية لإزالة الماء الأبيض، فضلا عن توزيع 62 نظارة طبية و248 قطرة عيون.
وقام الفريق بالكشف على 1560 مريضا في مستشفى أم درمان وأجرى 198 عملية لإزالة الماء الأبيض، إضافة إلى توزيع 198 نظارة و796 قطرة عيون، حيث وصل إجمالي المستفيدين إلى 2200 شخص.
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