شكرا لقرائتكم خبر 5 دول غربية تشكك في انتخابات الأسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا للتنديد بـ(الانتخابات الرئاسية المزورة) التي انطلقت في سوريا أمس.

وقالت الدول الخمس «إنها تدعم أصوات جميع السوريين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية، الذين أدانوا العملية الانتخابية ووصفوها بأنها غير شرعية».

وتوجه الناخبون السوريون أمس إلى مراكز الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي قاطعتها المعارضة.

وتنافس في الانتخابات مرشح حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبدالله عبدالله عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي، عن أحزاب معارضة الداخل.