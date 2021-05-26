5 دول غربية تشكك في انتخابات الأسد

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وقالت الدول الخمس «إنها تدعم أصوات جميع السوريين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية، الذين أدانوا العملية الانتخابية ووصفوها بأنها غير شرعية».
وتوجه الناخبون السوريون أمس إلى مراكز الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي قاطعتها المعارضة.
وتنافس في الانتخابات مرشح حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبدالله عبدالله عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي، عن أحزاب معارضة الداخل.
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