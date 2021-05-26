طقس الإمارات.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً الخميس

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا مغبرا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار غرباً وتكون شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س.



وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرب ويحدث المد الأول عند 14:27 والمد الثاني عند 01:25 والجزر الأول عند الساعة 19:05 والجزر الثاني عند الساعة 08:36.. وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند 10:48 والمد الثاني عند الساعة 21:51 والجزر الاول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 31 75 15

دبــي 37 30 65 10

الشارقة 37 27 70 20

عجمان 36 29 80 25

أم القيوين 36 27 75 20

رأس الخيمة 35 28 80 25

الفجيرة 46 28 65 15

العين 41 28 50 10

ليوا 42 28 65 10

الرويس 39 29 75 15

السلع 42 30 80 25

دلما 35 32 75 25

طنب الكبرى 34 30 80 30

طنب الصغرى 34 30 80 30

أبو موسى 34 30 80 30