رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود دولة الإمارات في دعم الاستثمارات العربية

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ببصمات أبناء الإمارات العربية المتحدة في دعم الاستثمارات العربية وترسيخها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس بالتبعية على الاستقرار السياسي للبلدان العربية.



جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أحمد آل سويدان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقارى التابع لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، بجامعة الدول العربية، بحضور محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم - عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك اقتصاديا وإحداث قيمة مضافة كبيرة تنعكس على الشعوب العربية بالرخاء والنماء.

من جانبه، أشاد أحمد آل سويدان بدور البرلمان العربي ونشاطه الملحوظ في ظل رئاسته الجديدة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك ودوره في تأطير وتقوية أواصر التعاون العربي المشترك في كافة المجالات وفتح آفاق أرحب مع البرلمانات الإقليمية والدولية والتي تنعكس بالنفع العام على المنطقة العربية، مؤكداً أن البرلمان العربي سيظل المظلة العربية الحاضنة للأشقاء التي يعول عليها كثيرا في تعزيز العمل العربي المشترك على كافة الصعد.