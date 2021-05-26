شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. سقوط عدد من القتلى إثر إطلاق نار بولاية كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، حادثة إطلاق نار في وسط المدينة من قبل مسلح بمنطقة لتخزين عربات القطارات الخفيفة، أسفر عن سقوط عدد من القتلى.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أعلنت الشرطة في مدينة “سان خوسيه” أنها تتعامل مع واقعة إطلاق نار في المنطقة، وتم السيطرة على المهاجم.

واتجهت عشرات من سيارات الشرطة والإسعاف لمكان الحادث، كما أغلقت الشرطة المنطقة التي تقع بالقرب من ساحة صيانة السكك الحديدية الخفيفة لهيئة المواصلات.