شكرا لقرائتكم خبر عن استثنت 4 فئات.. الكويت تحدد شروط السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، الإجراءات الصحية اللازمة لمغادرة دولة الكويت والعودة إليها ومن ضمنها ضرورة التسجيل في منصة (كويت مسافر) وتطبيق (شلونك).

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه يسمح لجميع المواطنين (المحصنين) بالسفر خارج البلاد من مطار الكويت الدولي في حين استثنت الوزارة من هذا الإجراء أربع فئات أولها المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح لأسباب صحية.

وأضافت أنه يستثني أيضا المواطنات الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة والفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم ويسمح للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج بالمغادرة مباشرة بعد تلقي ما لا يقل عن جرعة واحدة من لقاح كورونا ولا يشترط مرور أسبوعين على تلقي الجرعة مع تقديم ما يثبت الدراسة بالخارج.

وأشارت الى أن آلية الحصول على الاستثناء تتطلب مراجعة عيادة المسافر في مركز الطب الإسلامي مع تقديم الإثباتات والمستندات المطلوبة يوميا من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء.

وفيما يتعلق بالاجراءات الصحية اللازمة للعودة عبر مطار الكويت الدولي للمحصن تتطلب تقديم فحص (PCR) خلال 72 ساعة قبل تاريخ ركوب الطائرة على أن تكون النتيجة سليمة إضافة إلى التسجيل في تطبيق (كويت مسافر) وتطبيق (شلونك) وتقديم مسحة (PCR) خلال 3 أيام من تاريخ وصول الكويت حيث ينتهي الحجر في حال كانت النتيجة سليمة.

وأشارت الوزارة إلى أن غير المحصن يتطلب منه تقديم فحص (PCR) خلال 72 ساعة قبل تاريخ ركوب الطائرة على أن تكون النتيجة سليمة والتسجيل في تطبيق كويت مسافر وتطبيق شلونك وعمل مسحة (PCR) عند الوصول في مطار دولة الكويت وحجر صحي لمدة 14 يوما منها 6 أيام حجر مؤسسي وعمل مسحة في اليوم السابع واستكمال 7 أيام في الحجر المنزلي.

وأوضحت الوزارة أن فئات الاستثناء من الحجر المؤسسي تشمل المرضى الكويتيين والمرافقين لهم والدبلوماسيين المعتمدين في دولة الكويت وأقربائهم من الدرجة الأولى وعمالتهم المنزلية المرافقة لهم والقصر دون الـ 18 سنة حال وصولهم بمفردهم دون مرافق والكوادر الطبية وأقربائهم من الدرجة الأولى وعمالتهم المنزلية المرافقة لهم والطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج مع تقديم ما يثبت ذلك.وبينت الوزارة أن (المحصن) هو كل من حصل على جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت ومضى عليها فترة زمنية لاتقل عن أسبوعين (14 يوما) والمتعافي من الإصابة بمرض (كوفيد-19) ومضى على الشفاء مدة لاتتجاوز 90 يوما .

وأشارت إلى أنه بالإمكان التأكد من الحالة عبر تطبيق (مناعة) والذي يظهر حالة المحصن باللون الأخضر.وأشارت وزارة الصحة في بيانها الى أن لقاحات (كوفيد-19) المعتمدة لديها تشمل لقاح (فايزر بايونتيك) ولقاح (أسترازينيكا أكسفورد) ولقاح (موديرنا) ولقاح (جونسون اند جونسون).