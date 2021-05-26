شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تطالب بمراعاة المعرضين لخطر كورونا بعد الفتح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمراعاة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا بعد إعادة الفتح. وقالت ميركل إن الكثيرين يشعرون بالقلق في بعض الأماكن عندما يضيق المكان ويكتظ بالحضور، " وعندئذ يجب أن ننتبه إلى هؤلاء الذين لا يتمتعون بمثل هذا القدر من الصلابة والقوة"، مشيرة إلى أن هؤلاء يجب أن يكون لديهم الفرصة للتواجد في الحياة العامة. وأجرت ميركل تبادلا للرأي عبر الإنترنت مع عشرة متطوعين.

ويأتي هذا اللقاء الافتراضي ضمن سلسلة حوارات تحمل اسم "المستشارة تتحاور"، وكان من بين الأسئلة التي وجهتها ميركل للمتطوعين عن كيفية تغير عملهم في ظل الجائحة.