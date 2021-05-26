شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدين اعتقال قادة الحكومة الانتقالية في مالي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها بشدة لاعتقال القادة المدنيين في الحكومة الانتقالية في مالي، مؤكدة تأييدها للبيان المشترك الصادر في 24 مايو عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي. وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب -مع لجنة مراقبة الانتقال المحلية والجهات الفاعلة الدولية الأخرى- على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين واستئناف الانتقال بقيادة المدنيين، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة مع شعب مالي في تطلعاته لتحقيق الديمقراطية والسلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان.