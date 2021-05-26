شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدين اعتقال قادة الحكومة الانتقالية في مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها بشدة لاعتقال القادة المدنيين في الحكومة الانتقالية في ‏مالي، مؤكدة تأييدها للبيان المشترك الصادر في 24 ‏مايو عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي. وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات ‏المتحدة تعمل عن كثب -مع لجنة مراقبة الانتقال المحلية والجهات الفاعلة الدولية الأخرى- ‏على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين واستئناف الانتقال بقيادة المدنيين، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة مع شعب مالي في تطلعاته لتحقيق ‏الديمقراطية والسلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان.‏