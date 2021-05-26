شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «ياس» يجتاح الهند ويغرق مئات القرى ويشرد الآلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون إن إعصارا قويا اجتاح شرق الهند قادما من خليج البنغال اليوم الأربعاء مما تسبب في غمر مئات القرى المنخفضة وتشريد أكثر من 50 ألفا ومقتل شخص واحد على الأقل.

وكان الإعصار ياس محملا برياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة لدى بلوغه اليابسة بعد أيام من عاصفة أخرى اجتاحت الساحل الغربي مما أدى لعمليات إجلاء جماعية وزاد من الضغط على السلطات التي تكافح موجة ثانية فتاكة من فيروس كورونا.

وفي البنغال الغربية، وهي ولاية في شرق الهند على الحدود مع بنجلادش، قالت السلطات إن هبوب العواصف تسبب في غمر نحو 1100 قرية مما أدى لتشريد 50 ألفا على الأقل. وقال الوزير في الولاية بانكيم هزرا لرويترز "العدد قابل للزيادة حيث لم تصلنا التقارير من المناطق الداخلية بعد". وقالت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي للصحفيين إن المياه المرتفعة اخترقت سدود الأنهار في أكثر من 100 موقع بأنحاء الولاية حيث ألحقت العاصفة أضرارا بأكثر من 20 ألف منزل مبني بالطين وتسببت في مقتل شخص واحد على الأقل عقب انهيار منزل.