واشنطن: دول الخليج تساهم في تحسين حياة الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، الأربعاء، إن دول الخليج تساهم بدور مهم في تحسين حياة الشعب الفلسطيني.

وأضافت "جريفيث" ، خلال تصريحات صحفية الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتمتع بشراكات وثيقة مع دول الخليج ومصر والأردن.

وشددت على ضرورة أن تكون هناك شراكة وثيقة بين الولايات المتحدة والشعب الفلسطيني من أجل إحياء مفاوضات حل الدولتين

وقالت :" لا بد من معالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المدى البعيد".

ودعت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية التي تؤدي لإشعال وتصعيد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين مثل عمليات تهجير السكان

وأكدت التزام الولايات المتحدة بقوة بالسعي إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.