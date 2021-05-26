موريتانيا.. تعديل وزاري يشمل 14 حقيبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا، مساء الأربعاء، عن تعديل وزاري جديد، يشمل 14 حقيبة، بينهم 3 وزيرات.

وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان، إنه بموجب مرسوم صادر اليوم، وباقتراح من الوزير الأول، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قرارا بتعيين كل من: محمد ماء العينين ولد اييه وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، و سيدي ولد الزحاف وزيرا للصحة، وكامارا سلوم محمد وزيرا للوظيفة العمومية والشغل.

القرار شمل أيضاً تعيين محمد عبد العزيز ولد داهي وزيرا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، و الدي ولد الزين وزيرا للصيد والاقتصاد البحري، و سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد أعلي وزيرا للزراعة.

وتضمن التعديل أيضاً لمرابط ولد بناهي وزيرا للبيطرة، والناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة للتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، والطالب ولد سيد احمد وزيرا لتشغيل والتكوين المهني، وسيد أحمد ولد محمد وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

وشمل القرار محمد الحسن ولد بوخريص وزيرا للمياه والصرف الصحي، وآمال سيدي ولد الشيخ عبد الله وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمختار ولد داهي وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، ووزيرة للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وهي الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا.