بايدن يعتزم تعيين توماس نايدس سفيرا لدى إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مطلع، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسي يتجه لتعيين المخضرم توماس نايدس سفيرا لدى إسرائيل.

ويأتي تعيين نايدس في أعقاب وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بعد 11 يوما من القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، في أسوأ اشتباكات منذ سنوات.

وواجهت إدارة بايدن انتقادات لافتقارها إلى تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى في إسرائيل خلال الصراع الأخير، ما دفع البيت الأبيض إلى أن يجعل الانتهاء من عملية الاختيار أولوية قصوى.

ولم يُعرف بعد متى يعتزم بايدن الإعلان عن تعيين نايدس، المدير التنفيذي في وول ستريت؟، لكن مصدرا مطلعا على الأمر قال إن "ذلك سيحدث قريبا"، فيما رفض البيت الأبيض التعليق.

ويعمل نايدس حاليا مديرا تنفيذيا كبيرا في مورجان ستانلي، وسبق له العمل نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد في إدارة أوباما.

وعمل نايدس نائباً لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عن الإدارة والموارد بين عامي 2011 و2013.

وكان منافسه الأول على هذا المنصب هو روبرت ويكسلر، وهو عضو سابق في الكونجرس عن فلوريدا يتمتع بخبرة واسعة في الشرق الأوسط.