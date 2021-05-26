شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تتخلى عن معاهدة "متعثرة" مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زوريخ - رويترز

قررت الحكومة السويسرية الأربعاء التخلي عن معاهدة متعثرة مع الاتحاد الأوروبي وسط معارضة محلية شديدة لاتفاق كان من شأنه أن يساهم في تبسيط وتعزيز العلاقات مع أكبر شريك تجاري للبلاد.

وقالت الحكومة، عقب اجتماع لتحديد كيفية المضي قدماً فيما يتعلق بالأزمة المستمرة منذ وقت طويل مع بروكسل، إنها "خلصت إلى أنه لا تزال توجد خلافات كبيرة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بشأن جوانب الاتفاق الرئيسية، وبالتالي فإن شروط توقيع الاتفاق، لم تتحقق".

وأضافت قائلةً: "اتخذ المجلس الاتحادي (الحكومة) قراراً بعدم التوقيع على الاتفاق، وأبلغ الاتحاد الأوروبي بهذا القرار، وبذلك تصل المفاوضات حول مسودة (المعاهدة)، إلى نهايتها".

ويوجد حالياً أكثر من 100 اتفاقية ثنائية تحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وستبقى سارية. لكن الإخفاق في الاتفاق على المعاهدة يحرم سويسرا من أي فرصة جديدة للنفاذ إلى السوق الموحدة، مثل شبكة موحدة للكهرباء، وستنقضي الاتفاقيات القائمة أيضاً مع مرور الزمن.