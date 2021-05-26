شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحظر ثلاث منظمات إغاثة ألمانية "غير مرغوب فيها" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن مكتب المدعي العام الروسي "حظر ثلاث منظمات ألمانية غير حكومية" الأربعاء، بعد أن وصفها بأنها "غير مرغوب فيها".

وجاء في التقرير أن هذه المنظمات هي "منتدى الأوروبيين الناطقين بالروسية"، و"مركز الحداثة الليبرالية"، و"مركز التبادل الألماني الروسي".

وفي سياق متصل بالعقوبات بين البلدين، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس منتصف شباط/فبراير، إنه يتعين استهداف الأشخاص المناسبين عند فرض مزيد من العقوبات على روسيا، مضيفاً أن إلغاء خط أنابيب «نورد ستريم 2» لنقل الغاز سيؤدي فقط لزيادة تقارب روسيا مع الصين.

وقال ماس مخاطباً النواب الألمان حينها: «أولئك الذين يشككون في «نورد ستريم 2» عليهم أيضاً التفكير، على الأقل من الناحية الجيوستراتيجية، في ماهية تبعاته وماذا يعني هذا لتأثير أوروبا على روسيا»، وأضاف أن ذلك ينطبق أيضاً على فكرة «الانفصال» عن الصين.

وتابع قائلاً: «يجب أن يكون من الواضح تماماً إلى أين سيؤدي هذا من الناحية الجيوستراتيجية. سيؤدي إلى زيادة التقارب أكثر وأكثر بين روسيا والصين».