شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحية أمريكية ومقتل طاقمها خلال تدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحطمت مروحية أمريكية من طراز «بلاك هوك» مخصصة لمكافحة الحرائق خلال تدريب لها الثلاثاء، قرب مطار ليسبورج، في ولاية فلوريدا، ولم يعثر على ناجين من طاقمها المكون من أربعة أشخاص، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن أربعة أشخاص كانوا على متن مروحية «سيكورسكي UH-60» المخصصة لمكافحة الحرائق عندما تحطمت في مستنقع بالقرب من مطار ليسبورغ خلال تدريب لها، وأكدت فرق الإطفاء عدم العثور على ناجين في الحادث.

وأظهرت صور وفيديوهات تداولتها وسائل إعلام دخاناً أسود يتصاعد من منطقة حرجية قرب المطار، حيث سقطت المروحية.

وأكدت أجهزة الإطفاء أن غالبية الحرائق تحت السيطرة، وقال ضابط شرطة ليسبورج إن الضباط تمكنوا من التحدث إلى الشهود في مكان الحادث، وتابع: «من الواضح أن المروحية شهدت سقوطاً، وفي مرحلة ما انفصل الذيل عن الجسم الرئيسي».

وتابع: «ذهب الذيل في الواقع إلى منطقة مدرج المطار، بينما ذهب الجسم الرئيسي للطائرة إلى منطقة المستنقعات المشجرة، ما يجعل من الصعب على طواقم الإنقاذ العودة إليها».

وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقاتها لكشف أسباب الحادث.

يذكر أن الجيش الأمريكي يستخدم مروحيات «بلاك هوك» في عملياته على نطاق واسع.