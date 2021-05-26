شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو) 8 قتلى في إطلاق نار بكاليفورنيا.. والشرطة تردي المهاجم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، سقوط ثمانية قتلى،، وعدد من الجرحى خلال إطلاق نار في مدينة سان خوسيه، بولاية كاليفورنيا، مؤكدة مصرع المهاجم خلال الحادث الذي لا تزال دوافعه مجهولة حتى الآن، وفق ما نشرت وسائل أعلام أمريكية.

وكانت الشرطة أعلنت سابقاً على حسابها في «تويتر»، أنها تتعامل مع واقعة إطلاق نار في منطقة وسط المدينة، مضيفة: إن الواقعة لا تزال مستمرة، داعية الجميع إلى البقاء بعيداً عن موقع الهجوم.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا على «تويتر»: «تمت السيطرة على المهاجم» وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الواقعة أسفرت عن سقوط 8 قتلى.

وأكد عمدة سان خوسيه، سام ليكاردو أن أشخاصاً عدة يتلقون العلاج من إصابات بعدما ردت الشرطة على إطلاق نار على صالة رايليارد.

وكتب ليكاردو على «تويتر»: «مطلق النار لم يعد يشكل تهديداً، وتم إخلاء المنشأة». وأضاف: «سأقوم بالتحديث كلما توفرت المزيد من المعلومات»، ووقع الحادث في منشأة تابعة للسكك الحديدية مجاورة لقسم شرطة مقاطعة سانتا كلارا. ولم يتضح بعد عدد ضحايا الهجوم، أو درجة إصابتهم. وبدأت السلطات تحقيقاتها؛ لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.