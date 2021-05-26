شكرا لقرائتكم خبر عن رويج رئيس فياريال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن يتمكن فرناندو رويج رئيس فياريال من حضور نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم ضد مانشستر يونايتد، الأربعاء، بعد أن قال منظمون في الاتحاد الأوروبي (يويفا)، إنه لن ينضم لمقر الفريق في جدانسك عقب تعافيه مؤخراً من «كوفيد-19».

وقال فياريال في بيان في يوم المباراة النهائية، إن رويج سافر إلى جدانسك في بولندا بطائرة خاصة والتزم بالقواعد الصحية، لكن (يويفا) يرى أنه لم يمر وقت كاف منذ إصابته بالفيروس بما يسمح له بالاختلاط مع الفريق.

وأوضح النادي الإسباني: نظراً لأنه من المستحيل أن يشاطر الرئيس هذه الفرصة التاريخية من الداخل مع بقية الفريق المسافر قرر العودة إلى إسبانيا.

وأصبح الملياردير رويج، مؤسس سلسلة متاجر ميركادونا، رئيساً لفياريال في 1997 وساعده في الصعود إلى مصاف أندية القمة في إسبانيا.