شكرا لقرائتكم خبر عن «وطني الإمارات» وموانئ وجمارك دبي تعززان الانتماء الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقَّعت مؤسسة «وطني الإمارات» اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي حول تبادل الخبرات والتجارب العملية وعقد الندوات واللقاءات المشتركة الهادفة إلى تعزيز مفهوم الفكر الوطني الذي من شأنه أن يخدم شرائح المجتمع كافة بشكل عام، ما ينعكس على مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية بما يعود بالفائدة على المجتمع.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وضرار بالهول الفلاسي ‏عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات يلتزم الطرفان بالتعاون في مجالات عدة كالتطوع وتعزيز ممارسات الانتماء والولاء المؤسسي والوطني ودعم الهوية الوطنية وقيم المواطنة الصالحة لدى شرائح المجتمع المختلفة إلى جانب تطوير خدمات وآليات المتعاملين.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي سعي «وطني الإمارات» الدائم لتحقيق أهدافها من خلال تلك الشراكات المهمة من أجل غرس مفاهيم الولاء والانتماء وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية عبر تقديم الفرص والبرامج التطوعية إضافة إلى تعزيز وتنمية قدرات الشباب الإماراتي من خلال البرامج التخصصية التي تنفذها المؤسسة عبر مبادراتها المختلفة في مجالات عدة إعلامية كانت أو وطنية أو تطوعية.

(وام)