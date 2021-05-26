شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مايو نهاية الموسم الحالي لحديقة دبي سفاري بارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت بلدية دبي أن الموسم الحالي لحديقة «دبي سفاري بارك»، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية الموسمية في إمارة دبي، سيُختتم يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021، حيث ستغلق الحديقة أبوابها خلال أشهر الصيف، على أن تستأنف نشاطها واستقبال الزوار اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وذلك حفاظاً على سلامة الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأوضحت بلدية دبي أن قرار التعليق المؤقت لأنشطة الحديقة في الفترة من الأول من يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس يأتي وفق بروتوكول العمل المُعتمد للحديقة، والذي يراعي الحفاظ على سلامة الحيوانات، خاصة تلك التي لا تتسم البيئة المناخية لموائلها الطبيعية بالحرارة العالية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويكفل حماية مختلف أشكال الحياة البرية.

وأكدت البلدية أن الزوار في ختام الموسم الحالي لحديقة «دبي سفاري بارك» سيكون بإمكانهم الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية بما في ذلك العروض الموسيقية الحية، وغيرها من الأنشطة التي تضفي مزيداً من البهجة على الزوار من مختلف الفئات العمرية، منوهة بأن فترة الإغلاق المؤقت تمنح إدارة الحديقة الفرصة لإدخال المزيد من أوجه التطوير، وتنفيذ أعمال الصيانة، وتعزيز البيئة الطبيعية المماثلة لمواطن الحيوانات الأصلية.

وقال أحمد إبراهيم الزرعوني، مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، إن الموسم الحالي شهد إقبالاً لافتاً من الجمهور على زيارة الحديقة، نظراً لحرص دبي سفاري بارك على منح زوارها تجربة لا تُنسى من خلال العروض الحية والتفاعلية، مثل «عرض الطيور الجارحة»، وعرض «مخلوقات العالم المذهلة»، بالإضافة إلى التنوّع الكبير في الحيوانات التي تشملها الحديقة، إذ تضم «دبي سفاري بارك» ما يقارب 3000 حيوان، موزعة بين 78 نوعاً من الثدييات، و50 نوعاً من الزواحف، و111 نوعاً من الطيور، بالإضافة إلى مجموعات البرمائيات واللافقاريات.

وأوضح الزرعوني أن «دبي سفاري بارك» تولي عناية كبيرة بإكثار الحيوانات الموجودة فيها، خاصة المصنفة بين الفصائل النادرة والمعرضة لخطر الانقراض، وذلك بالاستعانة بخبرات متميزة في هذا المجال، مشيراً إلى التعاون مع عدد من حدائق الحيوان والمؤسسات والشركات المحلية والعالمية.