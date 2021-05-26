شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام كأس القائد العام لشرطة رأس الخيمة للرماية الأولمبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت سيدات الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة المركز الأول، وحققت سيدات الإدارة العامة للعمليات المركزية المركز الثاني، والإدارة العامة للعمليات الشرطية المركز الثالث، وذلك ضمن منافسات كأس القائد العام للرماية الأولمبية للسيدات رقم 7 ومنافسات مسابقة الرماية لفعاليات المنطقة الأمنية برأس الخيمة.

وعلى المستوى الفردي حصلت مساعد أول / فاطمة إسماعيل المنصوري على المركز الأول.

واختتمت منافسات البطولتين بنادي ضباط الشرطة، بمشاركة 5 إدارات عامة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا "كوفيد 19" ) حفاظاً على الرماه، بحضور العميد عادل بن نصيب النعيمي نائب مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة والرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وعدد من الضباط ومنتسبي القطاع الأمني.

وأشاد العميد عادل بن نصيب، بالحماس الذي أبدته المشاركات بكل الإدارات، ومبادرتهم إلى المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية، مثمناً حرص القيادة على الاهتمام بالجانب الرياضي، من خلال سعيها الدؤوب في تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية التي تسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع، معرباً عن شكره وتقديره لما يبذله قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية من جهود فعالة وملموسة بتنظيم الفعاليات الرياضية في سياق اهتمام القيادة الرامية بتنمية القدرات والمهارات الرياضية للعاملين وخلق بيئة يسودها الترابط والمشاركة والتفاعل من خلال مثل هذه البطولات والمنافسات التي تجمع بين العاملين من مختلف الإدارات.