شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يضم ثنائي الظفرة بطي وسليمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

نجح خورفكان في التعاقد مع ثنائي الظفرة خالد بطي (28 عاماً) الظهير الأيمن، ومسعود سليمان (29 عاماً)، ليصبحا أول صفقات «النسور» للموسم الكروي الجديد، في الوقت نفسه بدأت اللجنة الفنية في رصد عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين والتفاوض معهم، لدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة، بناء على رؤية المدرب البرازيلي كايو زاناردي الذي تم تجديد عقده للموسم الثاني، بعد أن حقق نتائج لافته خلال موسمه الأول وبصماته الواضحة على الفريق.

وتشير متابعات «الخليج الرياضي» إلى اقتراب اللاعب الدولي خميس إسماعيل (32 عاماً) لاعب الوحدة ومن قبله الجزيرة وشباب الأهلي والوصل، للانتقال إلى صفوف أبناء الخور، بعد أن تم الاتفاق على كافة بنود العقد وفي انتظار التوقيع الرسمي، كما أبدى خورفكان رغبته الجادة في استمرار إسماعيل الحمادي المعار من شباب الأهلي، بعد أن أعاد الحمادي اكتشاف نفسه مع النسور، وكان أحد نجوم الدوري هذا الموسم، فضلاً عن أدواره المحورية في خطة المدرب زاناردي.

كما نجح خورفكان مؤخراً في تجديد إعارة كل من: المدافع عبد الله الرفاعي من الوحدة، ويوسف العامري من الجزيرة، كما ينتظر أن يتم التعاقد رسمياً مع وليد سراج، بعد انتهاء عقده مع العين، وكذلك هزاع سالم الذي ينتهي عقده مع النصر بنهاية إعارته، وسيكون من المنطقي أيضاً التجديد للاعبين عامر مبارك غانم وعادل الحمادي فكلاهما نجح مع الفريق، وكذلك فوزي فايز.

وفيما يتعلق بالمحترفين الأجانب تتجه النية إلى تجديد عقد البرازيلي رافايل دودو الذي كان أكثر لاعبي الفريق مشاركة في الموسم المنصرم، فيما تم الاستغناء عن الثنائي رامون لوبيز (هداف الفريق) والذي سجل 12هدفاً، منها 11 في الدوري، وقدّم موسماً جيداً باستثناء مباراة عجمان الأخيرة والتي تعرض خلالها للطرد المباشر والإيقاف ثلاثة مباريات، ومواطنه البرازيلي برونو لاماس، فيما يكتنف الغموض مصير البرازيلي باولينو ميلو الذي تم التعاقد معه خلال القيد الشتوي.