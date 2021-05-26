شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يفقد أم أولاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنجليزي حالياً زوجته الأولى لويزا جيبيليني وأم ولديه دافيد، مساعده في إيفرتون، وابنته كاتيا.

وسافر أنشيلوتي الذي بقي متزوجاً بلويزا 25 عاماً قبل طلاقهما في 2008 إلى إيطاليا الأحد بعد تدهور حالتها الصحية، لكنها توفيت الاثنين عن عمر 63 عاماً.

وكانت لويزا تهتم بالرياضة سواء كرة القدم أو السوفتبول أو التنس كما حصلت على رخصة قيادة طيارة عام 1999 وكانت تعيد زوجها بعد مباريات بارما الذي كان يدربه.

وتزوج أنشيلوتي بسيدة أعمال كندية، ماريان بارينا ماكلاي، في عام 2014 بمدينة فانكوفر لكن زواجه لم يمنعه من البقاء على اتصال بأم ولديه وسيبقى في إيطاليا فترة قبل استئناف عمله في إيفرتون الذي أنهى الموسم بالمركز العاشر.