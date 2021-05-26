بايدن يوجه الاستخبارات الأمريكية بإعداد تقريرًا حول منشأ كورونا خلال 90 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأجهزة الاستخبارية الأمريكية، بإعداد تقريرًا حول منشأ كورونا خلال 90 يومًا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان البيت الأبيض، أعلن الاثنين الماضي، أنه لا يمكن للمسؤولين التوصل إلى نتيجة حول منشأ فيروس كورونا من دون تحقيق مستقل، والمزيد من البيانات من الصين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي: "لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا منظمة الصحة العالمية بدعم تقييم يجريه خبراء بشأن أصل الجائحة، ويكون خاليًا من التدخل والتسييس".