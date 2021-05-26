معاينة أمن القليوبية في مقتل أب ونجليه ببنها: ليس بدافع السرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت معاينة أجهزة الأمن في واقعة مقتل أسرة مكونة من أب وطفلين عمرهما 10 أعوام، و12 عامًا، بقرية ساحل دجوي دائرة مركز بنها، أن الحادث ليس بدافع السرقة، إذ أن أجهزة الأمن عثرت على متعلقات الأب وهي عبارة عن حافظة نقود، وهاتفه المحمول في ملابسه، ودراجته النارية أمام المنزل محل الواقعة.

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إنه جرى التحفظ على هاتف الأب وتفريغه لمعرفة آخر المكالمات التي استقبلها وأرسلها، وكذلك فحص علاقاته بقرية طحلة، إذ تبين أن الأب المتوفي لديه منزلين بقريتي طحلة، وساحل دجوي، محل الواقعة.

فيما أكد شهود العيان أن الأب كان دائم الشجار والخلاف مع زوجته أم الطفلين المتوفيين، وأنها تركت منزل الزوجية قبل الحادث بأيام.

كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجليه مخنوقين داخل منزلهم.

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثث لموظف يدعى "حازم.ر.ف"، وطفليه "حسام" 10 أعوام، و"سما" 12 عامًا، مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك يلتف حول رقبة كل منهم، والزوجة لم تكن موجودة بالمنزل حينها، وجرى ضبطها.

وجرى نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.

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