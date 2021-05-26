وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعين توم نيديس سفيرًا لدى إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعين المسؤول الكبير السابق بوزارة الخارجية، توم نيديس، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وأفادت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية بأن توقيت إعلان تعيين نيديس لم يحدد حتى الآن رغم حسم الأمر.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن نيدس، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد في عهد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب ونائب رئيس بنك مورجان ستانلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن شغل منصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل أصبح أولوية قصوى منذ الصراع في وقت سابق من هذا الشهر بين الإسرائيليين والفلسطيين.. وشكا الإسرائيليون من أن بايدن تباطأ في تعيين سفير، وفي التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.