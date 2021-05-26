بلينكن: التعامل مع المساعدات الإنسانية أولاً ثم التحرك في محادثات حل الدولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، إنه في الوقت الحالي علينا التعامل مع احتياجات الناس في غزة للمساعدات ثم يمكن البدء في التحرك في حديث حل الدولتين، حسبما ذكرت فضائية الحرة الأمريكية.

وأعلن بلينكن، مساء الأربعاء، بعد لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن بلاده تخوض محادثات في الأمم المتحدة حول إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقوم حاليًا بتوفير أكثر من 360 مليون دولار للفلسطينيين.

وذكر أنه خلال جولته الشرق أوسطية، تناولت محادثاته ما يجري في المسجد الأقصى وجبل الهيكل وإخلاء الفلسطينيين الذين يعيشون في بيوتهم لعقود وربما أجيال.